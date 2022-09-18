بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بلدية طرابلس المركز، توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» الخاصة بصرف منحة الزوجة والبنات، تقدر بـ28 ألف بطاقة.

وأفاد منشور عبر صفحة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك»، بأن بلدية طرابلس المركز تسلمت الدفعة الجديدة من البطاقات الصادرة عن مصرف الجمهورية، عقب إرسال 84 ألفًا و125 بطاقة إلى مدينة بنغازي، و15 ألفًا و452 بطاقة لطبرق.

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وأشارت إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لتوزيع العدد المستهدف من البطاقات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة بشأن صرف منحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عامًا.

وفي الخامس من شهر يوليو الماضي، وقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.