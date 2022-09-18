Atwasat

بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 07:33 مساء
بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
جانب من توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» فير بلدية طرابلس المركز (صفحة حكومتنا)
alwasat radio

بدأ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بلدية طرابلس المركز، توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» الخاصة بصرف منحة الزوجة والبنات، تقدر بـ28 ألف بطاقة.

وأفاد منشور عبر صفحة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك»، بأن بلدية طرابلس المركز تسلمت الدفعة الجديدة من البطاقات الصادرة عن مصرف الجمهورية، عقب إرسال 84 ألفًا و125 بطاقة إلى مدينة بنغازي، و15 ألفًا و452 بطاقة لطبرق.

- «الشؤون الاجتماعية» تتسلم 27 ألف بطاقة «إيفاء» من مصرف الجمهورية
- تسليم 28 ألف بطاقة «إيفاء» لوزارة الشؤون الاجتماعية

وأشارت إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لتوزيع العدد المستهدف من البطاقات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة بشأن صرف منحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عامًا.

وفي الخامس من شهر يوليو الماضي، وقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال

بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة ...
«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في بنغازي
«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في ...
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل تخريبي»
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
المزيد
بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل الناخبين
بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل ......
حكومة باشاغا تسلم بلدية طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة
حكومة باشاغا تسلم بلدية طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة...
بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز...
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل تخريبي»
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها ......
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط