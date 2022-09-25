رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

أكَّد رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، وقوف الأردن، «إلى جانب ليبيا الشَّقيقة»، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللِّيبيُّون لدى الأردن.

ولفت الخصاونة، خلال لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، إلى أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مضيفا أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجاً حيَّاً للاستثمار النَّاجح والمستدام، وفق بيان للحكومة الأردنية اليوم.

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وبحث اللقاء الذي عقد اليوم بمكتب بدار رئاسة الوزراء بعمان عاصمة المملكة الأردنية، التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتِها على الدول العربية، كما ناقش عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان منفصل لمصرف ليبيا المركزي اليوم.

ليبيا تتطلع للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية

بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لا سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.

وأكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ «نظراً لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات».