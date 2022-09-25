Atwasat

رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 03:29 مساء
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير, 25 سبتمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
alwasat radio

أكَّد رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، وقوف الأردن، «إلى جانب ليبيا الشَّقيقة»، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللِّيبيُّون لدى الأردن.

ولفت الخصاونة، خلال لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، إلى أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مضيفا أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجاً حيَّاً للاستثمار النَّاجح والمستدام، وفق بيان للحكومة الأردنية اليوم.

- الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة

وبحث اللقاء الذي عقد اليوم بمكتب بدار رئاسة الوزراء بعمان عاصمة المملكة الأردنية، التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتِها على الدول العربية، كما ناقش عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان منفصل لمصرف ليبيا المركزي اليوم.

ليبيا تتطلع للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية
بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لا سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.

وأكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ «نظراً لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمام «المتحدة».. مصر تطالب بمدى زمني لخروج المرتزقة وحل الميليشيات في ليبيا
أمام «المتحدة».. مصر تطالب بمدى زمني لخروج المرتزقة وحل ...
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ضبط متهم بسرقة 23 ألف دينار من سيارة بعد تحطيم زجاجها
ضبط متهم بسرقة 23 ألف دينار من سيارة بعد تحطيم زجاجها
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل...
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها...
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا...
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»...
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط