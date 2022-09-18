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الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 05:44 مساء
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة
الكبير خلال مشاركته في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة، الأحد 18 سبتمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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يشارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد اليوم في جدة ويستمر حتى غد الإثنين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الاجتماع يناقش الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغييرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية.

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ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه المملكة، والمقام بفندق الريتز كارلتون في مدينة جدة، عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

لقطة جماعية لمحافظي المصارف المركزية العربية في جدة، الأحد 18 سبتمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
لقطة جماعية لمحافظي المصارف المركزية العربية في جدة، الأحد 18 سبتمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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