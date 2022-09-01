مالطا تسعى لتعزيز العلاقات المصرفية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت مالطا عن سعيها إلى تعزيز العلاقات المصرفية وتوطيدها مع ليبيا؛ وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع الأساسية لتشجيع المستثمرين في البلدين، بحسب ما نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.

جاء الموقف المالطي على لسان محافظ مصرف مالطا المركزي، إيدوارد سايكلونا، بحضور نائبه أليكساندر ديماركو، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، بمقر المصرف المالطي في العاصمة فاليتا.

وشارك الكبير أمس في جلسة محادثات جمعت كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين والوزراء بالحكومة مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، خلال زيارتهم إلى فاليتا.

- بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

- الدبيبة يصل مالطا

تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي المالطي

وقال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، إن لقاء الكبير ونظيره المالطي، تناول تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، فضلا عن متابعة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي أن «محافظ البنك المركزي المالطي، أعرب من جانبه عن شكره لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن بلاده تسعى لإقامة وتعزيز علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع ليبيا، باعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين».

الكبير ونظيره المالطي خلال لقائهما في فاليتا، الأربعاء 31 أغسطس 2022. (مصرف ليبيا المركزي)