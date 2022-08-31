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الدبيبة يصل مالطا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 03:20 مساء
الدبيبة يصل مالطا
من استقبال وزير خارجية مالطا للدبيبة فور وصوله، 31 أغسطس 2022. (حكومتنا)
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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى مالطا في زيارة عمل رسمية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية المالطي إيان بورج، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنصة المعنية بنشر أخبار الحكومة إن الدبيبة وصل إلى مالطا رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزيري البيئة إبراهيم العربي، والثروة البحرية عادل سلطان، ورئيس هيئة الاتصالات لدولة مالطا.

بدوره، قال وزير الخارجية المالطي عبر حسابه على «تويتر» إنه رحب بالدبيبة ظهر الأربعاء، معبرًا عن تطلعه إلى الاجتماع معه.

من وصول الدبيبة إلى مالطا، 31 أغسطس 2022. (حكومتنا)
من وصول الدبيبة إلى مالطا، 31 أغسطس 2022. (حكومتنا)
الدبيبة يصل مالطا
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