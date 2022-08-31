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بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 08:17 مساء
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
جانب من مباحثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فاليتا، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد، ومن الجانب المالطي نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والخارجية والاقتصاد والطاقة.

وتناولت المباحثات، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك»، أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي.

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وشدد الدبيبة على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين البلدين وفق الرؤية التي تعمل بها الحكومة لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا، وتحسين الخدمات، مؤكدًا على مالطا دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل الدبيبة إلى مالطا في زيارة عمل رسمية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية المالطي إيان بورغ، وفق ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

جانب من مباحثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
جانب من مباحثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
من استقبال رئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا للدبيبة، 31 أغسطس 2022. (منصة حكومتنا)
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