الشهوبي يبحث مع سفير مالطا عودة تسيير حركة الطيران والنقل الجوي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، عودة تسيير حركة الطيران والنقل الجوي بين البلدين، خصوصا مع وجود شركة الطيران الجديدة «ميد سكاي»، التي يُؤمل أن تدشن خط مصراتة - مالطا.

وناقش الشهوبي والسفير جملة من المعوقات، المتمثلة في كيفية تذليل آلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات شركة الخطوط الجوية «ميدافيا»، والتي أبدت رغبتها في استئناف تسيير الرحلات بين البلدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتطرق اللقاء إلى تدشين الخط البحري مصراتة - تركيا فور الانتهاء من تجهيز صالة الركاب بميناء مصراتة البحري، واتفق الجانبان على تكثيف التواصل لتذليل جميع الصعوبات التي من شأنها تأخير تنفيذ ما يتفق عليه.