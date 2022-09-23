ضبط وافدين خلال مداهمة وكر للدعارة والخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

داهم عناصر مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي وكرا للدعارة وشرب الخمور ،وضبطوا أشخاص يحملون من الجنسية النيجيرية، في حالة تلبس.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي أعضاء التحريات معلومات عن المنزل الذي يستخدم كوكر في بوعطني، ويتردد عليه وافدون، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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وراقب أعضاء التحريات المنزل لساعات، وشاهدوا خمسة أشخاص يدخلون إليه، وعقب أخذ الإذن، داهموا المكان وضبطوا أربعة منهم في حالة تلبس مع نساء تحملن الجنسية النيجرية أيضا، وكانو في حالة سُكر ظاهر.

وبالانتقال إلى المركز، إعترفوا بممارسهم للدعارة وتعاطي الخمور، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.