Atwasat

ضبط وافدين خلال مداهمة وكر للدعارة والخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 08:25 مساء
ضبط وافدين خلال مداهمة وكر للدعارة والخمور في بنغازي
متهمون ضبطوا داخل وكر للدعارة في بوعطني، 23 سبتمبر 2022، (أمن بنغازي)
alwasat radio

داهم عناصر مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي وكرا للدعارة وشرب الخمور ،وضبطوا أشخاص يحملون من الجنسية النيجيرية، في حالة تلبس.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي أعضاء التحريات معلومات عن المنزل الذي يستخدم كوكر في بوعطني، ويتردد عليه وافدون، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

- مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم هارب من أحكام بالحبس 9 سنوات

وراقب أعضاء التحريات المنزل لساعات، وشاهدوا خمسة أشخاص يدخلون إليه، وعقب أخذ الإذن، داهموا المكان وضبطوا أربعة منهم في حالة تلبس مع نساء تحملن الجنسية النيجرية أيضا، وكانو في حالة سُكر ظاهر.

وبالانتقال إلى المركز، إعترفوا بممارسهم للدعارة وتعاطي الخمور، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام

عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا

المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر

60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي

شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»

«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي

ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة

«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام
لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام
العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة
العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة
بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس
بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس
الجرندي: ملتزمون بتوجيهات الرئيس التونسي بشأن ليبيا
الجرندي: ملتزمون بتوجيهات الرئيس التونسي بشأن ليبيا
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟...
ضبط وافدين خلال مداهمة وكر للدعارة والخمور في بنغازي
ضبط وافدين خلال مداهمة وكر للدعارة والخمور في بنغازي...
المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن
المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة ......
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية...
الجرندي: ملتزمون بتوجيهات الرئيس التونسي بشأن ليبيا
الجرندي: ملتزمون بتوجيهات الرئيس التونسي بشأن ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط