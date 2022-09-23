بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية...

عبّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده للموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة السياسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنقوش مع بوريطة اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحثت وزيرة الخارجية مع نظيرها المغربي تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.
الجرندي والمنقوش
ويوم الخميس، جدد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، تأكيد التزام بلاده بتوجيهات من الرئيس التونسي قيس سعيد بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة ليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي مع المنقوش، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
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