Atwasat

بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 07:42 مساء
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية
المنقوش ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، 23 سبتمبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

عبّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده للموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنقوش مع بوريطة اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحثت وزيرة الخارجية مع نظيرها المغربي تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

- بوريطة يؤكد حرص المغرب على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا 
- الوضع في ليبيا محور المحادثات بين أوغلو وبوريطة في الرباط

الجرندي والمنقوش 
ويوم الخميس، جدد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، تأكيد التزام بلاده بتوجيهات من الرئيس التونسي قيس سعيد بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة ليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي مع المنقوش، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر

60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي

شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»

«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي

ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة

«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد 11 عاما.. القضاء الفرنسي يعيد فتح قضية مأساة «قارب التابوت» قبالة ليبيا
بعد 11 عاما.. القضاء الفرنسي يعيد فتح قضية مأساة «قارب التابوت» ...
عقبات الاستحقاق الانتخابي في مباحثات المنفي مع مسؤولة أممية
عقبات الاستحقاق الانتخابي في مباحثات المنفي مع مسؤولة أممية
لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام
لليوم الثاني.. «السرقات» تغرق أحد أحياء سرت في ظلام تام
العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة
العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة
بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس
بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن
المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة ......
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية
بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية...
الجرندي: ملتزمون بتوجيهات الرئيس التونسي بشأن ليبيا
الجرندي: ملتزمون بتوجيهات الرئيس التونسي بشأن ليبيا...
بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس
بالصور: أمطار غزيرة تشل حركة المرور في العاصمة طرابلس...
العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة
العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط