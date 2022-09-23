بوريطة: المغرب يدعم الموقف الدولي من الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده للموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنقوش مع بوريطة اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحثت وزيرة الخارجية مع نظيرها المغربي تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.