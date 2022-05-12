الوضع في ليبيا محور المحادثات بين أوغلو وبوريطة في الرباط

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الوضع في ليبيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة أوغلو في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في المغرب، أمس الأربعاء.

وأكد أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريطة، أن السلام والاستقرار والازدهار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل لا غنى عنها لاستقرار مناطق البحر المتوسط والشرق الأوسط وحتى أوروبا.

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وكان الملف الليبي في صلب المحادثات الثنائية التي عقدها بوريطة على مدار الأيام الماضية؛ حيث اتفق مع نظيره الهولندي ووبكي هوكسترا، على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وضرورة تنظيم انتخابات «حرة ونزيهة».

كما حضرت الأزمة الليبية في اجتماعه مع نظيره المصري سامح شكري، إذ أكدا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.