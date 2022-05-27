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بوريطة يؤكد حرص المغرب على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 07:49 مساء
بوريطة يؤكد حرص المغرب على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مباحثات في غينيا، 27 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، «حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة، وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع وبمشاركة كل الليبيين».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الوزير المغربي على هامش أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية.

المنفي وبوريطة ومستجدات العملية السياسية
وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، وملف الانتخابات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي صباح الجمعة، في انطلاق أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المنعقدة في غينيا الاستوائية، المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في أفريقيا.

وستعقد غدًا السبت، القمة الاستثنائية السادسة عشرة، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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