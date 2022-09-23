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ضبط شخص ينبش مواقع يشتبه بكونها أثرية بالزاوية الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 09:50 صباحا
ضبط شخص ينبش مواقع يشتبه بكونها أثرية بالزاوية الجنوب
مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الموقتة، الخميس، القبض على شخص يقوم بنبش وتخريب بعض المواقع التي يشتبه في كونها أثرية بالزاوية الجنوب.

ووردت معلومات لأعضاء التحرير بمكتب الزاوية الجنوب بفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الغربية تفيد بوجود شخص مجهول الهوية يقوم بنبش وتخريب بعض المواقع التي يشتبه في كونها أثرية بحثا عن الكنوز والآثار بإحدى المناطق الجبلية داخل الاختصاص الإداري للفرع، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وانتقل رئيس الفرع رفقة رؤساء وحدة التحقيق والأمن السياحي والمكتب للمكان، وجرت معاينته وفتح محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة.

مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
مواقع يشتبه بكونها أثرية في الزاوية الجنوب، 22 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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