شرطة السياحة تسلم 5 قطع أثرية لمراقبة آثار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلم جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، الخميس، خمسة قطع أثرية لمراقبة آثار طرابلس، وهي مكونة من ثلاثة جرار كانت تستخدم لحفظ رماد الموتى في العصر الروماني وصحنين أثريين.

وجاءت عملية الاستلام والتسليم بين فرع الجهاز طرابلس ومراقبة آثار طرابلس بعد أن كانت هذه القطع على ذمة إجراءات ضبطية في واقعة العثور عليها عرضيًا، وفق بيان لجهاز الشرطة السياحية.

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وأضاف الجهاز أن عملية التسليم جاءت بعد الانتهاء من عملية التحقيق بالتعاون مع مركز شرطة زاوية الدهماني ورئيس نيابة النظام العام.

الآثار المسلمة (جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار)