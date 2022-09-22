المنقوش من مقر الأمم المتحدة: أخبار إيجابية بشأن دعم الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، إن «هناك أخبارا إيجابية ودعما دوليا إيجابيا للقضية الليبية؛ لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات».

جاء ذلك في تصريح للوزيرة بثته منصة «حكومتنا» عبر «فيسبوك»، على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر اللقاءات والمشاورات التي أجريت حول مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وتابعت المنقوش: «بعد أسبوع حافل من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات، والكثير من الحوارات وتبادل وجهات النظر حول ليبيا، أُطمئنكم بأن هناك أخبارا إيجابية وهناك دعم دولي إيجابي لدعم الاستقرار والانتخابات».

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وقالت إن ليبيا باتت تستعيد سيادتها ومركزها الإقليمي والدولي، وإن كانت «المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل دؤوب ولقاءات استغرقت أحيانا ما يقرب 12 ساعة من الاجتماعات المتواصلة»، لافتة إلى عقد الاجتماع التشاوري العربي الثاني بمقر بعثة ليبيا في نيويورك، والذي جرى بنجاح و«يعد بصمة نجاح لاسم ليبيا الذي يعتلي مجددا الأروقة الدولية».

وعن لقاءاتها مع نظرائها والممثلين الدوليين، قالت المنقوش: «أحاول أن أرسل رسالة إيجابية لكل دول العالم بأننا منفتحون للتواصل والتعاون مع كل الدول إذا كان همها هو استقرار ليبيا ودعم الانتخابات لأنها حلم كل ليبي»، لافتة إلى لقائها الأمين العام للأمم المتحدة ووكيلة الشؤون السياسية، والذي شهد تداول أهمية دور الأمم المتحدة لدعم هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، والترحيب بوجود المبعوث الدولي الجديد.