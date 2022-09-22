المنقوش تبحث مع مستشار الخارجية الأميركية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الطرفان على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي، وصولًا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.

لقاءات المنقوش في الأمم المتحدة

والتقت المنقوش أمس، وكيل الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة‬ روزماري ديكارلوا، ووزير خارجية ‫قطر‬ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وناقشت معهم المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي، مع التأكيد على أهمية دفع المسار السياسي، حيث أعربوا عن دعمهم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتشجيع جميع الأطراف نحو الحوار السلمي والعمل وفق إطار الأمم المتحدة.