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مشاورات بين لعمامرة والمنقوش حول التحضيرات للقمة العربية بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 11:38 صباحا
مشاورات بين لعمامرة والمنقوش حول التحضيرات للقمة العربية بالجزائر
المنقوش ولعمامرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مشاورات مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، حول التحضيرات المتواصلة لـ«إنجاح القمة العربية» بالجزائر المقررة مطلع نوفمبر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الثلاثاء، إن لعمامرة شارك على هامش حضوره أشغال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بمقر المنظمة بصفته ممثلا للرئيس عبدالمجيد تبون، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه وزيرة الخارجية والتعاون بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

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الجزائر والقمة العربية
وخلال الاجتماع أكد الوزير لعمامرة، على «الجهود التي تبذلها الجزائر لاستكمال التحضيرات اللازمة لعقد قمة عربية ناجحة تسهم في توحيد كلمة الدول العربية وتعزيز صوتها على الساحة الدولية وكذا مساهمتها في معالجة التحديات العالمية الراهنة».

وعلى هامش الأشغال، أجرى الوزير لقاء مع المنقوش، حيث تطرقا إلى آفاق إعادة بعث مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية والجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لمساندة الأشقاء في هذا الصدد وفق بيان الخارجية الجزائرية. للإشارة ترأست نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وبمشاركة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

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