الملف الليبي ضمن مشاورات شكري مع نظيريه الأميركي والفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

حل الملف الليبي ضمن مشاورات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي، على ما أفاد الناطق باسم الوزارة المصرية السفير أحمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، في بيانين منفصلين.

وحسب الناطق، فقد تبادل شكري مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الليبية، حيث حرص الوزير المصري على استعراض محددات موقف بلاده تجاهها.

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الأوضاع في ليبيا في مشاورات شكري مع بلينكن

وتطرقت المشاورات بين الوزيرين إلى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من «تطورات ملموسة» خلال السنوات الأخيرة، وأعرب شكرى عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ «COP27» بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

ومع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تبادل شكري الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسورية والقضية الفلسطينية واليمن، إضافة إلى التطورات المرتبطة بسد النهضة، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وسبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.

لقاء سامح شكري في نيويورك مع بلينكن، 20 سبتمبر 2022. (الخارجية المصرية)

لقاء سامح شكري في نيويورك مع وزيرة الخارجية الفرنسية، 20 سبتمبر 2022. (الخارجية المصرية)

لقاء سامح شكري في نيويورك مع وزيرة الخارجية الفرنسية، 20 سبتمبر 2022. (الخارجية المصرية)