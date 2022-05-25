شكري: نقرب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بذل بلاده جهودًا من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، وصولًا إلى انتخابات عامة في البلاد.

وقال شكري: «نوفر كل سبل الدعم للإخوة في ليبيا من أجل تقرب وجهات النظر بين الفرقاء، بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة منتخبة ورئيس ومجلس تشريعي يعبر عن إرادة الشعب الليبي ويلبي آمال الليبيين ويحمي البلاد من أي تدخلات خارجية»، حسب تصريح إلى قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس الثلاثاء.

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واستضافت القاهرة جولتين من اجتماعات لجنة المسار الدستوري، التي تضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ حيث انتهت الجولة الثانية «بتوافق مبدئي حول 137 مادة» من مسودة الدستور، على أن تنعقد الجولة الثالثة في 11 يونيو المقبل.