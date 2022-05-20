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مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 05:21 مساء
مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية
جانب من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
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نقلت قناة «الوسط» (wtv) عن مصدر في اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري قوله إن الجولة الثانية من اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة اختُتمت في القاهرة منذ قليل.

وأضاف المصدر أن المجتمعين كلفوا لجنة مصغرة إعداد صيغة توافقية للمواد الدستورية محل الاتفاق داخل الحوار، وجرى إحالتها لمجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى إلى الجولات المقبلة.

التوافق على 140 مادة في مشروع الدستور
وقال المصدر إن مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع الدستور، مشيرا إلى أن المناقشات تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد المراجعة والدراسة والتعديل والتي ستتم مناقشتها في جولة مقبلة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.

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وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، في تصريح إلى قناة «الوسط» (wtv): إلى التوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية، لافتا إلى عقد جلسة أخرى في بداية شهر يونيو المقبل.

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