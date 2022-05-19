Atwasat

وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 10:28 مساء
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
وليامز خلال مشاركتها في اجتماعات اليوم الخامس للمسار الدستوري بالقاهرة، الخميس 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
alwasat radio

علقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على مشاورات اليوم الخامس لاجتماعات المسار الدستوري التي تجري بالعاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والتي تهدف إلى التوافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وقالت وليامز عبر حسابها على «تويتر»، مساء الخميس، إن «أعمال اليوم الخامس من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن».

وليامز: التوافق في المسار الدستوري متروك لصدق النيات
وبدأت الجولة الثانية من المشاورات بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمسار الدستوري يوم الأحد الماضي، ويفترض أن تنتهي غدا الجمعة، وتهدف إلى التوافق من أجل التوصل إلى صيغة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
- وليامز تعلن توافق اجتماع المسار الدستوري حول السلطتين التشريعية والقضائية
- وليامز لوفدي «النواب» و«الدولة» باجتماع المسار الدستوري في القاهرة: التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح

وفي تصريح سابق، قالت وليامز إن التوافق خلال تلك الاجتماعات «متروك لصدق النيات، فإذا كانت هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء»، داعية المشاركين في اجتماعات القاهرة إلى تحمل «المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم واحترام إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن».

وليامز ترفض الحديث عن خطة بديلة
ورفضت وليامز في تصريحات نقلتها جريدة «الاتحاد» الإماراتية أمس الأربعاء، الحديث عن خطة بديلة في حال فشل اجتماعات القاهرة في الوصول إلى توافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في 24 ديسمبر 2021.

وأعلنت وليامز الإثنين الماضي، توصل المجتمعين في القاهرة إلى إجماع حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية، معربة عن تطلعها «إلى رؤية مزيد من التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على احتياجات المنطقتين
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على ...
أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية للمضي نحو الانتخابات
أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية ...
شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري خلال اجتماع القاهرة
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)...
المزيد
ضبط 30 كيلو كوكايين داخل محطة الكهرباء الخمس
ضبط 30 كيلو كوكايين داخل محطة الكهرباء الخمس...
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل
بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل...
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري خلال اجتماع القاهرة
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن ......
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط