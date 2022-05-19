وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون

القاهرة - بوابة الوسط

علقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على مشاورات اليوم الخامس لاجتماعات المسار الدستوري التي تجري بالعاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والتي تهدف إلى التوافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وقالت وليامز عبر حسابها على «تويتر»، مساء الخميس، إن «أعمال اليوم الخامس من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن».

وليامز: التوافق في المسار الدستوري متروك لصدق النيات

وبدأت الجولة الثانية من المشاورات بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمسار الدستوري يوم الأحد الماضي، ويفترض أن تنتهي غدا الجمعة، وتهدف إلى التوافق من أجل التوصل إلى صيغة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس

- وليامز تعلن توافق اجتماع المسار الدستوري حول السلطتين التشريعية والقضائية

- وليامز لوفدي «النواب» و«الدولة» باجتماع المسار الدستوري في القاهرة: التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح

وفي تصريح سابق، قالت وليامز إن التوافق خلال تلك الاجتماعات «متروك لصدق النيات، فإذا كانت هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء»، داعية المشاركين في اجتماعات القاهرة إلى تحمل «المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم واحترام إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن».

وليامز ترفض الحديث عن خطة بديلة

ورفضت وليامز في تصريحات نقلتها جريدة «الاتحاد» الإماراتية أمس الأربعاء، الحديث عن خطة بديلة في حال فشل اجتماعات القاهرة في الوصول إلى توافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في 24 ديسمبر 2021.

وأعلنت وليامز الإثنين الماضي، توصل المجتمعين في القاهرة إلى إجماع حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية، معربة عن تطلعها «إلى رؤية مزيد من التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو».