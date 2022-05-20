شاهد في «وسط الخبر»: هل تدفع اشتباكات طرابلس نحو بديل جديد لباشاغا والدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، تداعيات أحداث فجر الثلاثاء (17 مايو)، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، على خلفية دخول الأخير العاصمة طرابلس، قبل مغادرتها إلى سرت، حيث باشرت حكومته العمل من هناك.

البرنامج طرح تساؤلا حول إمكانية أن تدفع تلك الاشتباكات إلى البحث عن بديل حكومي لباشاغا والدبيبة، لا سيما في ظل تلميح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عندما طالب باشاغا بالاستقالة والدبيبة بقبول التغيير.

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وتحدث محللون عن تداعيات هذه التطورات، وما إذا كان مطروحا على طاولة اجتماعات القاهرة بين ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة فكرة البحث عن بديل ثالث، للخروج من المأزق الحالي، في ظل رود فعل دولية وضعت الدبيبة طرفا في المشهد المتأزم.