حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إن ليبيا «انزلقت إلى نفق مظلم على يد السياسيين والمتصارعين من عبدة الكراسي»، مطالبًا القوى المدنية بـ«جمع شتاتها وتقدم الصفوف لاستعادة الوطن وكرامته».

وأضاف حفتر، في زيارته إلى مدينة غات، اليوم الإثنين أن «معركة الشعب هي معركة تحرير شامل ضد الفساد والعبث السياسي، ولا بد من خوضها شعبًا وجيشًا».

حفتر: نريد أن يكون الشعب الليبي قدوة في المدنية

وأشار إلى أن «الجيش في كامل جاهزيته لحماية الشعب وقواه الوطنية والمدنية الحية»، متابعًا: «نريد أن يكون الشعب الليبي قدوة لشعوب العالم في التحرر من القيود وفي المدنية والتحضر والنمو والتقدم والتصالح وصناعة السلام».

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حفتر: نخوض معركة ضد الفاسدين

وشدد على أن هناك معركة «ضد مؤسسات التآمر على الوطن وضد الفاسدين والمنافقين... والمعارك التي لا يخوض غمارها الوطنيون الشرفاء تنتهي بالهزيمة والخسران».

واعتبر حفتر أن «معركة بناء الدولة ينبغي أن يخوضها الشعب بنفسه وفي حماية جيشه وبأسلوب سلمي منظم».

حفتر خلال زيارته إلى غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

حفتر خلال زيارته إلى غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

سيارات لقوات القيادة العامة خلال زيارة حفتر لمدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

سيارات لقوات القيادة العامة خلال زيارة حفتر لمدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

حفتر خلال زيارته إلى غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

حفتر خلال زيارته إلى غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر لحفتر بمدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مشاركون في مؤتمر حفتر في مدينة غات، 19 سبتمبر 2022. (الإنترنت)