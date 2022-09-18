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حكومة الوحدة الوطنية تعلن تنفيذ الإفراجات المالية لأكثر من 129.4 ألف موظفا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 10:41 صباحا
حكومة الوحدة الوطنية تعلن تنفيذ الإفراجات المالية لأكثر من 129.4 ألف موظفا
من اجتماع للدبيبة مع عدد من الوزراء، 23 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ الإفراجات المالية لـ129 ألف و443 موظفا تأخرت مرتباتهم، وذلك في العامين 2021 و2022.

وحسب منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، جرى تنفيذ الإفراجات لنحو 103 ألف 323 موظفا في العام 2021، و26 ألف و120 موظفا في العام 2022.

 700 مليون دينار للإفراجات المالية
وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية؛ لدراسة ملفات الإفراجات عن المرتبات المتأخرة.

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وخصصت حكومة الدبيبة 700 مليون دينار لتضمينها في ميزانية العام الماضي فيما يخص الإفراجات، ولكن لعدم اعتماد الميزانية، تأخرت عملية إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين، وفق تصريحات خالد المبروك وزير المالية.

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