الدبيبة: لن أسمح بتأخير تنفيذ زيادة المتقاعدين والمعلمين وأصحاب المعاشات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 12:30 صباحا
من اجتماع للدبيبة مع عدد من الوزراء، 23 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، على سرعة تنفيذ الزيادات المقررة للمتقاعدين والمعلمين وأصحاب المعاشات، والإفراجات المالية للموظفين، الذي لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس مع وزراء المالية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس صندوق التأمين الصحي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
الدبيبة يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية إلى 900 دينار 

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بهذه الفئات، قائلًا: «لن أسمح بتأخر الإجراءات الفنية والمالية خلال رواتب شهر أكتوبر». كما استمع للصعوبات والمشكلات التي تواجه الوزراء في أداء مهامهم، وأعطى التعليمات اللازمة لحلحلتها.

ومطلع الشهر الجاري، اعتمد الدبيبة قرارا بزيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين، بحيث يصبح 900 دينار، كما قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد. في حين قرر تنفيذ تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الخاص بزيادة رواتب المعلمين بدءًا من شهر سبتمبر الماضي.

من اجتماع للدبيبة مع عدد من الوزراء، 23 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
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