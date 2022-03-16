في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأربعاء، ضبط الخطة الدراسية والإفراجات المالية وتسويات الموظفين والمعلمين، وذلك في أول لقاء بعد مباشرة الوزير عمله بديوان الوزارة بعد صدور حكم قضائي ببراءته وإطلاقه.



ووفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، اجتمع الوزير موسى المقريف مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات ومستشار الوزير ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة.



وأضاف البيان أن الحاضرين «استهلوا الاجتماع بتهنئة الوزير على سلامته وعودته لعمله بعد رفض الدعوى المقامة ضده، قبل أن تتم مناقشة عدة موضوعات، بينها ضبط الخطة الدراسية والإفراجات المالية وتسويات الموظفين والمعلمين والترتيبات».

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والإثنين الماضي، قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة المقريف، من التهم الموجهة إليه. وأعربت وزارة التربية والتعليم في بيان مقتضب، الثلاثاء، عن سعادتها لصدور الحكم، مؤكدة «ثقتها التامة في مهنية واستقلالية ونزاهة القضاء وحسن تطبيقه للقانون».



ونهاية ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام، حبس المقريف على خلفية أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، لافتًا إلى فتح تحقيق في ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)

الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)

الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)