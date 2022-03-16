Atwasat

في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 10:13 مساء
في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية للمعلمين
الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأربعاء، ضبط الخطة الدراسية والإفراجات المالية وتسويات الموظفين والمعلمين، وذلك في أول لقاء بعد مباشرة الوزير عمله بديوان الوزارة بعد صدور حكم قضائي ببراءته وإطلاقه.

ووفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، اجتمع الوزير موسى المقريف مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات ومستشار الوزير ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة.

وأضاف البيان أن الحاضرين «استهلوا الاجتماع بتهنئة الوزير على سلامته وعودته لعمله بعد رفض الدعوى المقامة ضده، قبل أن تتم مناقشة عدة موضوعات، بينها ضبط الخطة الدراسية والإفراجات المالية وتسويات الموظفين والمعلمين والترتيبات».

- «التعليم»: المقريف يباشر عمله بعد حكم براءته
- «التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف

والإثنين الماضي، قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة المقريف، من التهم الموجهة إليه. وأعربت وزارة التربية والتعليم في بيان مقتضب، الثلاثاء، عن سعادتها لصدور الحكم، مؤكدة «ثقتها التامة في مهنية واستقلالية ونزاهة القضاء وحسن تطبيقه للقانون».

ونهاية ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام، حبس المقريف على خلفية أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، لافتًا إلى فتح تحقيق في ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
الوزير موسى المقريف اجتمع مع مجموعة من مندوبي ومديري النقابات في ليبيا. (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «السويحلي 2 - 2 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «السويحلي 2 - 2 المدينة» في الدوري الممتاز
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال

يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال
تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل يسخر من الأزمة

تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل...
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في الدوري.. الأربعاء

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في ...
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية ...
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديكارلو: الحل الوحيد للمأزق الحالي في ليبيا بانتخابات ذات مصداقية وعلى أساس سليم
ديكارلو: الحل الوحيد للمأزق الحالي في ليبيا بانتخابات ذات مصداقية...
أميركا تطلب التعاون بمجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
أميركا تطلب التعاون بمجلس الأمن لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة ...
انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي طبرق
انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي...
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الاحتفال بتخريج 1500 عنصر أمني بالجنوب في سبها
الاحتفال بتخريج 1500 عنصر أمني بالجنوب في سبها...
في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية للمعلمين
في أول اجتماع بعد عودته.. المقريف يناقش الإفراجات المالية ......
مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف
مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات فبراير للمصارف...
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ليبيا
واشنطن تدعو إلى استئناف الرحلات الداخلية لمنع الانقسام في ......
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط