«التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، من التهم الموجهة إليه، على ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

وأعربت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها لصدور الحكم، مؤكدة «ثقتها التامة في مهنية واستقلالية ونزاهة القضاء وحسن تطبيقه للقانون».

ونهاية ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام، حبس المقريف على خلفية أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، لافتًا إلى فتح تحقيق في ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

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وسبق أن نفى نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم، محمود الوندي، التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم توفير الحكومة المبالغ اللازمة لذلك، ووضعها في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو، ومنحها إذنًا بالتعاقد.

لكن المقريف قال في تصريح تلفزيوني إن السبب في تأخر طباعة الكتاب المدرسي يرجع إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر لطباعة الكتاب المدرسي.