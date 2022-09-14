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الكوني يؤكد توجه «الرئاسي» لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 12:11 صباحا
الكوني يؤكد توجه «الرئاسي» لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي. (المجلس الرئاسي)
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أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني توجه المجلس الرئاسي «لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي»، وضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل عام 1969 للحد من النزاعات على السلطة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، الذي أكد «دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية»، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

- الكوني يطالب باللامركزية وإلغاء التمركز المطلق للسلطة في العاصمة

الكوني يثمن دور سويسرا في دعم واستضافة الحوار الليبي
وثمن الكوني الدور الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، مستعرضا جهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، وتوحيد مؤسسات الدولة، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، «فيسبوك».

ونقل البيان عن ‏ السفير دعم بلاده للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والانتخابات، وكل ما يحقق الاستقرار.

الكوني يطالب بالعودة إلى اللامركزية في الحكم
وفي السابع من سبتمبر الجاري، طالب الكوني، خلال لقاء في مصراتة، بالعودة إلى اللامركزية في الحكم، ونظام المحافظات، «المكفول بشرعية تاريخية دستورية»، والذي توزَّعت وفقه جغرافية ليبيا إلى عشر محافظات.

وأفاد بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك» آنذاك، بأن الكوني اعتبر اللامركزية تقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، متحدثاً عن إشكاليات تفرد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف كافة الأعمال المالية والعسكرية والسياسية.

النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي. (المجلس الرئاسي)
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي. (المجلس الرئاسي)
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي. (المجلس الرئاسي)
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي. (المجلس الرئاسي)
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