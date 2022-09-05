دورة تدريبية لموظفي الإدارة الانتخابية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المفوضية الوطنية للانتخابات انطلاق دورة تدريبية لاستخدام تطبيق «Microsoft world» في مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي، صباح أمس الأحد.

وقالت المفوضية إن الدورة هي الثالثة ضمن الخطة التدريبية التأهيلية الخاصة بموظفي مكاتب الإدارات الانتخابية بالمنطقة الشرقية.

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رفع كفاءة موظفي الإدارات الانتخابية بالمنطقة الشرقية

واستهدفت الدورة موظفي مكاتب الإدارات الانتخابية بالمنطقة الشرقية بهدف الرفع من كفاءاتهم ومعدلات أدائهم وتنمية مهاراتهم.

ولا يزال مصير الانتخابات المقبلة مجهولًا في ظل الانقسام السياسي الكبير وعدم اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية للانتخابات حتى الآن.