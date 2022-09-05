المنقوش تبحث مع أبو الغيط تطورات العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، تطورات العملية السياسية في ليبيا وتحقيق الانتخابات الوطنية وفق إطار دستوري متفق عليه في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

عقد الاجتماع على التحضير لانعقاد الدورة الـ158لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستنعقد غدا في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة ليبيا. وناقش مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية والساحة الليبية خصوصا فيما يتعلق بالعملية السياسية.

مناقشة تعزيز العمل العربي المشترك بين أبو الغيط والمنقوش

وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش وأبو الغيط تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة، بجانب مناقشة الاستعدادات والتحضيرات القائمة للدورة الـ(158)، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التى تواجهها الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بالجامعة، وكذلك دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

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وقامت المنقوش رفقة الوفد الليبي بجولة داخل مكتبة جامعة الدول العربية، واطلعت على ما تحتويه من مقتنيات هامة وتاريخية.

المنقوش تتلقى مطبوعة تذكارية عن ليبيا

كما التقت مع الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، ومديرة إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بالجامعة هالة جاد، اللذين قدما للمنقوش درع ومطبوعة تذكارية بعنوان «دولة ليبيا و جامعة الدول العربية نماذج وثائقية مختارة».

وتعود آخر دورة تترأستها ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى الدورة العادية الـ 140، فيسبتمبر 2013م.

جانب من اجتماع المنقوش ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت مع أبو الغيط، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)

جانب من زيارة المنقوش لمكتبة جامعة اادول العربية، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)

جانب من زيارة المنقوش لمكتبة جامعة اادول العربية، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)