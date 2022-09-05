Atwasat

المنقوش تبحث مع أبو الغيط تطورات العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 04:58 مساء
المنقوش تبحث مع أبو الغيط تطورات العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات
المنقوش خلال اجتماعها مع أبو الغيط، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، تطورات العملية السياسية في ليبيا وتحقيق الانتخابات الوطنية وفق إطار دستوري متفق عليه في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

عقد الاجتماع على التحضير لانعقاد الدورة الـ158لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستنعقد غدا في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة ليبيا. وناقش مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية والساحة الليبية خصوصا فيما يتعلق بالعملية السياسية.

مناقشة تعزيز العمل العربي المشترك بين أبو الغيط والمنقوش
وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش وأبو الغيط تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة، بجانب مناقشة الاستعدادات والتحضيرات القائمة للدورة الـ(158)، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التى تواجهها الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بالجامعة، وكذلك دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

- أبوالغيط يتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا
- الجامعة العربية: الانتخابات السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية
- أبو الغيط: منزعجون من اشتباكات طرابلس

وقامت المنقوش رفقة الوفد الليبي بجولة داخل مكتبة جامعة الدول العربية، واطلعت على ما تحتويه من مقتنيات هامة وتاريخية.

المنقوش تتلقى مطبوعة تذكارية عن ليبيا
كما التقت مع الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، ومديرة إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بالجامعة هالة جاد، اللذين قدما للمنقوش درع ومطبوعة تذكارية بعنوان «دولة ليبيا و جامعة الدول العربية نماذج وثائقية مختارة».

وتعود آخر دورة تترأستها ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى الدورة العادية الـ 140، فيسبتمبر 2013م.

جانب من اجتماع المنقوش ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت مع أبو الغيط، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع المنقوش ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت مع أبو الغيط، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
جانب من زيارة المنقوش لمكتبة جامعة اادول العربية، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
جانب من زيارة المنقوش لمكتبة جامعة اادول العربية، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
جانب من زيارة المنقوش لمكتبة جامعة اادول العربية، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
جانب من زيارة المنقوش لمكتبة جامعة اادول العربية، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير

طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان

جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء

المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون يشارك في اجتماع وزراء النفط بـ«أوبك»
عون يشارك في اجتماع وزراء النفط بـ«أوبك»
تقديم مقترح لوزير العمل بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنح امتيازات للقطاع الخاص
تقديم مقترح لوزير العمل بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنح امتيازات ...
المنقوش تبحث مع أبو الغيط تطورات العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات
المنقوش تبحث مع أبو الغيط تطورات العملية السياسية في ليبيا وإجراء...
عدد من النواب في بنغازي يحملون «حكومة الوحدة» المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس
عدد من النواب في بنغازي يحملون «حكومة الوحدة» المسؤولية عن سلامة ...
دورة تدريبية لموظفي الإدارة الانتخابية في بنغازي
دورة تدريبية لموظفي الإدارة الانتخابية في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
المزيد
السفير الهولندي: زيارة رائعة إلى مصراتة شملت مصنع الحديد والمنطقة الحرة
السفير الهولندي: زيارة رائعة إلى مصراتة شملت مصنع الحديد ......
«حكومة باشاغا» تطالب أبوالغيط بألا تتولى «حكومة الوحدة» رئاسة مجلس الجامعة العربية
«حكومة باشاغا» تطالب أبوالغيط بألا تتولى «حكومة الوحدة» ......
مفوضية اللاجئين: إعادة تأهيل مدرسة ابتدائية في بنت بية يخدم 200 طفل
مفوضية اللاجئين: إعادة تأهيل مدرسة ابتدائية في بنت بية يخدم ......
دورة تدريبية لموظفي الإدارة الانتخابية في بنغازي
دورة تدريبية لموظفي الإدارة الانتخابية في بنغازي...
عدد من النواب في بنغازي يحملون «حكومة الوحدة» المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس
عدد من النواب في بنغازي يحملون «حكومة الوحدة» المسؤولية عن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط