إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت محلة شرفة الملاحة في بلدية سوق الجمعة، شرقي طرابلس، إخماد الحريق الذي نشب في وقت سابق بخزان وقود في أحد المنازل بمنطقة عرادة.

وقالت المحلة، في منشور على «فيسبوك»، إنه جرت السيطرة على الحريق بمحلة عقبة بجوار جامع الشبو، مقدمة الشكر لعدة جهات انتقلت إلى مكان الحريق وساعدت في عمليات الإنقاذ والإخماد.

- حريق بخزان وقود في أحد المنازل بمنطقة عرادة

- حالتا اختناق وإصابة واحدة جراء حريق بمنطقة شرفة الملاحة

وأوضحت أن هيئة السلامة الوطنية وجَّهت خمس شاحنات للمكان للمساعدة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف عبر جهاز الإسعاف والطوارئ، وشاحنتين مجهزتين من عمليات البريقة، وفريق صيانة من الشركة العامة للكهرباء، كما سهّلت مديرية أمن طرابلس وصول الشاحنات والإسعاف للمكان في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، تسجيل حالتي اختناق وإصابة واحدة جراء الحريق الذي نشب بخزان وقود نوع «نافطة» في أحد المنازل بمنطقة عرادة. ونشر فرع الهيئة عبر صفحته على «فيسبوك» صورًا لدخان أسود كثيف متصاعد جراء اندلاع الحريق.

آثار الحريق بمنزل في شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (محلة شرفة الملاحة)

جانب من إخماد حريق بمنزل في شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (محلة شرفة الملاحة)