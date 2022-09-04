حريق بخزان وقود في أحد المنازل بمنطقة عرادة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد فرع هيئة السلامة الوطنية في سوق الجمعة، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق بخزان وقود نوع «نافطة» في أحد المنازل بمنطقة عرادة.

ونشر فرع الهيئة عبر صفحته على «فيسبوك» صورًا لدخان أسود كثيف متصاعد جراء اندلاع الحريق؛ فيما لم يوضح إن كانت هناك خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

الدخان المتصاعد جراء حريق بخزان وقود بأحد المنازل في منطقة عرادة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (هيئة السلامة الوطنية)

الدخان المتصاعد جراء حريق بخزان وقود بأحد المنازل في منطقة عرادة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (هيئة السلامة الوطنية)