حالتا اختناق وإصابة واحدة جراء حريق بمنطقة شرفة الملاحة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالتي اختناق وإصابة واحدة جراء الحريق الذي شب بخزان وقود في أحد المنازل بمنطقة شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة شرق العاصمة طرابلس.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الحالات الناجمة عن الحريق بمنطقة شرفة الملاحة ثلاث حالات، اثنتان منها اختناق وجرى تزويدهما بالأكسجين وحالة إصابة جرى التوجه بها لمستشفى معيتيقة».

- حريق بخزان وقود في أحد المنازل بمنطقة عرادة

موقع الحريق بمنطقة شرفة الملاحة

وفي وقت سابق، أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، أنه وجه فريق الطوارئ إلى مكان اندلاع الحريق بمنزل بالقرب من مدرسة حليمة السعدية في شرف الملاحة ببلدية سوق الجمعة شرق طرابلس.

وأكد فرع هيئة السلامة الوطنية ببلدية سوق الجمعة مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق بخزان وقود نوع «نافطة» في أحد المنازل بمنطقة عرادة. ونشر فرع الهيئة عبر صفحته على «فيسبوك» صورًا لدخان أسود كثيف متصاعد جراء اندلاع الحريق؛ فيما لم يوضح إن كانت هناك خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

آثار الحريق بمنزل في شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

إسعاف أحد المصابين جراء حريق منزل في شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

آثار الحريق بمنزل في شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة، الأحد 4 سبتمبر 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)