انتشال 15 جثة مجهولة من مقبرتين جماعيتين بباحة مستشفى ابن سينا بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، انتشال 15 جثة مجهولة الهوية من مقبرتين جماعيتين بباحة مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات التابع لها.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى استخراج 7 جثث مجهولة الهوية من المقبرة الأولى و5 جثث أخرى مجهولة الهوية من المقبرة الثانية بحضور ممثلين عن النيابة العامة والطب الشرعي في سرت.

دفن الجثامين بالتنسيق مع نيابة سرت

وأكدت الهيئة العمل على دفن الجثامين بالتنسيق مع النيابة الجزئية بسرت بعد العمل عليها من قبل الفريق المختص من الطب الشرعي الذي قام بأخد عينات العظام منها للعمل عليها بإدارة المختبرات بالهيئة لاستخلاص الحمض النووي، ومقارنتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين المسجلين لدى الهيئة.

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وفي 24 أغسطس الجاري، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال 7 جثامين من مقبرة جماعية بباحة مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت بعد تلقيها بلاغًا من النيابة الجزئية سرت بشأنها.

ونوهت الهيئة حينها بأنه سيجري عرض الجثامين على الطب الشرعي والقيام بأخد عينات العظام لاستخلاص الحمض النووي، وإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

عملية انتشال الجثامين من المقبرتين الجماعيتين بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

عملية انتشال الجثامين من المقبرتين الجماعيتين بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

عملية انتشال الجثامين من المقبرتين الجماعيتين بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

عملية انتشال الجثامين من المقبرتين الجماعيتين بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)