تحليل عينات عظام من 11 جثة جرى انتشالها من المقابر الجماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، أن الفرق المختصة التابعة لإدارة البحث عن الرفات بالهيئة قامت على مدى يومين بأخذ عينات العظام من 11 جثمانًا جرى استخراجها خلال الفترة الماضية من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العينات التي أُخذت على مدى يومين جرت إحالتها إلى إدارة المختبرات للقيام باستخلاص الحمض النووي منها، والقيام بعملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وانتشلت الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين منذ النصف الثاني للعام 2020، عشرات الجثامين من مقابر جماعية جرى اكتشافها إثر انسحاب قوات القيادة العامة من المدينة بعد فشل حملتها العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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ومنذ ذلك الحين لا يزال أهالي الضحايا ينتظرون تحقيق العدالة وتقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى القضاء للمحاكمة، في حين أكد النائب العام المستشار الصديق الصور استمرار التحقيق في ملف المقابر الجماعية مع الجهات المعنية بالخصوص.

وأعلن الصور في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الأحرار»، يوم 27 سبتمبر 2021، صدور أوامر بالقبض على عشرات «المتورطين في المقابر الجماعية»، مؤكدًا «ضبط عدد من الأشخاص الثانويين ممن ليسوا أطرافًا رئيسية» في هذه الجرائم، لافتًا إلى أن مكتب النائب العام «يتابع ويضغط على الجهات الأمنية للقبض على كل المتهمين».

سحب عينات عظام من 11 جثة عثر عليها بمقابر جماعية في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

سحب عينات عظام من 11 جثة عثر عليها بمقابر جماعية في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)