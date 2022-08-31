مسؤولة أميركية تؤكد دعم واشنطن جهود «المركزي» لتعزيز الشفافية في القطاع المالي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الأربعاء، دعم الولايات المتحدة لجهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي لضمان الاستخدام العادل للأموال العامة لصالح جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ليف في تونس مع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفق ما نشرت السفارة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر».

بدوره، أوضح بيان صادر عن المصرف المركزي أن الكبير بحث وباربرا ليف، التعاون المشترك مع السفارة الأميركية والمؤسسات الأميركية كالوكالة الأميركية للتنمية في برامج الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في عديد المجالات، إضافة إلى جهود المصرف في تطوير الإفصاح والشفافية.

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مباحثات الكبير مع لوكالة الأميركية للتنمية الدولية

ويوم الجمعة الماضي، استعرض محافظ المصرف المركزي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» تطور الشراكة بين الجانبين الليبي والأميركي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر2021.

وحسب بيان المصرف المركزي، أثنى الجانب الأميركي على التطور الملحوظ في أداء المصرف المركزي لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عدد من الأزمات المحلية والدولية.

وجرى في نهاية الاجتماع الاتفاق على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. حضر الاجتماع، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومدراء المشاريع المعنية، والمستشارون بمصرف ليبيا المركزي وعدد من الخبراء الدوليين.