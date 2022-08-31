الكبير يبحث مع مسؤولة أميركية برامج الدعم الفني لـ«المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع مساعدة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التعاون المشترك مع السفارة الأميركية والمؤسسات الأميركية كالوكالة الأميركية للتنمية في برامج الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في عديد المجالات، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وحسب البيان الذي صدر صباح الأربعاء في العاصمة التونسية، بحث الاجتماع «جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير الإفصاح والشفافية.

مباحثات الكبير مع لوكالة الأميركية للتنمية الدولية

ويوم الجمعة الماضية، استعرض محافظ المصرف المركزي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» تطور الشراكة بين الجانبين الليبي والأميركي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر2021.

وحسب بيان المصرف المركزي، أثنى الجانب الأميركي على التطور الملحوظ في أداء المصرف المركزي لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عدد من الأزمات المحلية والدولية.

وجرى في نهاية الاجتماع الاتفاق على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. حضر الاجتماع، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومدراء المشاريع المعنية، والمستشارون بمصرف ليبيا المركزي وعدد من الخبراء الدوليين.