Atwasat

البعثة الأممية تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري ضمن مصالحة وطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 01:06 مساء
البعثة الأممية تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري ضمن مصالحة وطنية
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع عدد «لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، داعية السلطات المعنية لمعالجة تلك الحالات كجزء من عملية مصالحة وطنية تؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وتحقق العدالة.

وقالت البعثة، في بيان أمس الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إنها وثقت حالات لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، متابعة: «هناك الآلاف من النساء والرجال والأطفال أماكنهم غير معروفة على مر السنين، وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلقوا فيما بعد، بينما عثر على جثث مفقودين ومختفين في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية.

انتهاكات جسيمة بحق ضحايا الإخفاء القسري
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة، رايزيدون زينينغا، إن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو أفرج عنه، يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مضيفا أن أي اختفاء قسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون، وفي العديد من الحالات التي وثقتها البعثة، تحدث حالات الاختفاء القسري عن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء.

- رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين

وتابع البيان: «لا يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين، يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان؛ لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة، ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا»، مناشدا ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة العام 2010 «كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق».

كما شددت البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس

لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس

بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا»
ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا»
بالصور: استمرار أعمال رصف شارع البيضاء في طرابلس
بالصور: استمرار أعمال رصف شارع البيضاء في طرابلس
البعثة الأممية تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري ضمن مصالحة وطنية
البعثة الأممية تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري ضمن مصالحة ...
مصر تعلن وفاة اثنين من مواطنيها في غرق قارب هجرة قبالة ساحل ليبيا
مصر تعلن وفاة اثنين من مواطنيها في غرق قارب هجرة قبالة ساحل ليبيا
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
مداهمة وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب في بنغازي
مداهمة وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب في بنغازي...
دورة تدريبية حول كشف المستندات المزورة برعاية السفارة الهولندية
دورة تدريبية حول كشف المستندات المزورة برعاية السفارة ......
بوجواري يوجه بحصر التعديات على أملاك الدولة والآيل للسقوط منها في بنغازي
بوجواري يوجه بحصر التعديات على أملاك الدولة والآيل للسقوط ......
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية...
مصر تعلن وفاة اثنين من مواطنيها في غرق قارب هجرة قبالة ساحل ليبيا
مصر تعلن وفاة اثنين من مواطنيها في غرق قارب هجرة قبالة ساحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط