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متطوعو «الهلال الأحمر» يشاركون في تنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 05:15 مساء
متطوعو «الهلال الأحمر» يشاركون في تنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس
أحد متطوعو الهلال الأحمر يقوم بالتنظيف بجوار سيارة محترقة جراء الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
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شارك متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، اليوم الأحد، في حملة تنظيف للمناطق التي شهدت اشتباكات بالمدينة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن متطوعي الجمعية شاركوا في الحملة، بحضور مدير إدارة العمليات موسى المحبس والكادر الإداري الذي أشرف على توزيع مياه الشرب للعاملين في الحملة.

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وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة الليبية طرابلس يومي الجمعة والسبت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

أحد متطوعو الهلال الأحمر يقوم بالتنظيف بجوار سيارة محترقة جراء الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
أحد متطوعو الهلال الأحمر يقوم بالتنظيف بجوار سيارة محترقة جراء الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
مشاركة متطوعو الهلال الأحمر بتنظيف مناطق الاشتباكات في طرابلس، الأحد 28 أغسطس 2022. (جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس)
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