السيطرة على حريق بمحول في محطة تحويل كهرباء جراء اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، السيطرة على حريق اندلع بمحول 30 بمحطة تحويل «المقاولون العرب» نتيجة الاشتباكات التي حدثت أمس السبت في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرقة الإطفاء التابعة لإدارة السلامة العامة بمكافحة الحريق والسيطرة عليه انتقلت إلى موقع المحطة لإخماد الحريق إثر البلاغ الوارد من مدير دائرة التحكم الفرعي بالمنطقة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الحريق ترتب عليه فقد التغذية على منطقة الفلاح (طريق الجبس) وهي إحدى المناطق التي شهدت الاشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

- «الكهرباء»: عودة التيار إلى صبراتة بعد صيانة الصندوق المغذي لجزيرة النخلات

وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة الليبية طرابلس يومي الجمعة والسبت إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الإطفاء لمحول الكهرباء بمحطة المقاولون العرب في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)