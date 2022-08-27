«يونيسف ليبيا»: تضرر 4 مواقع طبية على الأقل نتيجة اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ألحقت الاشتباكات المسلحة في العاصمة طراىبلس، التي تدور منذ مساء أمس الجمعة أضرارًا بأربعة مراكز طبية على الأقل، من بينها مستشفى للولادة.

جاء ذلك في بيان لحساب «يونيسف ليبيا»، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، على موقع «تويتر»، اليوم السبت، فيما أكدت ضرورة حماية المدنيين والمرافق الطبية والأفراد باعتبار أنهم «ليسوا هدفًا» لأي نزاع مسلح.

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كم عدد ضحايا الاشتباكات؟

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقوط 12 حالة وفاة نتيجة الاشتباكات بطرابلس، مشيرة إلى وجود 87 جريحًا، فيما خرجت 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.

وبدأت الاشتباكات مساء أمس، بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.