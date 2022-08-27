هيئة السلامة الوطنية: سقوط قذائف على قسم طرابلس.. ويوجد عالقون داخل المبنى

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة السلامة الوطنية إن قسم طرابلس التابع لها تعرض لسقوط قذائف، اليوم السبت، مما أدى إلى إضرار ببعض المواقع في المبنى، مشيرة إلى وجود عالقين في القسم.

ونالت القذائف من حجرة البلاغات وشاحنة الصهريج وعدة سيارات لرجال الأطفاء، وفق الهيئة التي أكدت تعرض بعض الأماكن داخل المقر لأضرار.

إطلاق رصاص على رجال السلامة الوطنية في قسم سوق الجمعة

وأضافت: «نحمد الله على سلامة زملائنا بقسم سوق الجمعة بعد تعرضهم للرماية بالرصاص الحي أثناء إخمادهم حريقًا بالقرب من مقر جهاز الهجرة غير الشرعية بطريق السكة».

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وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات، منذ ليلة أمس الجمعة، بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.