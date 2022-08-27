«صحة الوحدة» تدعو لتوفير ممرات آمنة للعالقين في مواقع الاشتباكات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة طرفي الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى توفير ممرات آمنة للمواطنين العالقين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تعرب عن أسفها «لهذه الاشتباكات العنيفة التي تقع وسط الأحياء المكتظة بالسكان»، مشيرة إلى تلقيها نداءات استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم.

- «طب الطوارئ» يعلن حصيلة أولية لضحايا اشتباكات طرابلس

- هيئة السلامة الوطنية: سقوط قذائف على قسم طرابلس.. ويوجد عالقون داخل المبنى

- قلق أميركي من اشتباكات العاصمة طرابلس

ضرورة الالتزام بقواعد حماية المدنيين

كما ذكَّرت الوزارة الأطراف المتنازعة بقواعد الحماية العامة للسكان المدنيين «بموجب اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949 التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، وما ورد فيها من ضمانات تتمثل في إلزام الأطراف المتنازعة بتسهيل مرور الخدمات الطبية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل مرور الجرحى والعجزة والمرضى والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوَّقة».

وطالبت كذلك بالسماح لفرق الطوارئ التابعة للإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والدعم والهلال الأحمر بالتدخل لإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظًا على حياة المدنيين.