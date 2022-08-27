«بلدي طرابلس» يطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس البلدي طرابلس، اليوم السبت، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا، داعيًا سكان طرابلس إلى «الوقوف يدًا واحدة ضد التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر».

جاء بيان المجلس البلدي طرابلس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد ورود بلاغات عن إصابات بين مدنيين إثر تجدد الاشتباكات العنيفة في عدد من أحياء مناطق العاصمة طرابلس، وفق جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، صباح السبت.

«بلدي طرابلس» يحمل المسؤولية لهذه الأطراف

وقال المجلس البلدي إنه وسكان طرابلس المركز «يحملون البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين المسؤولية عن تردي الاوضاع في العاصمة». واعتبر البيان أن الأوضاع في العاصمة الآن «نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم و تأجيل الانتخابات إلي ما لا نهاية».

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس بين مجموعتين مسلحتين في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير.

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وبدأت الاشتباكات ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

هيثم التاجوري يتوعد من هاجم مقراته

ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» مقطع فيديو يظهر فيه آمر اللواء 777، هيثم التاجوري، متوعدًا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.

وأفاد سكان من مدينة طرابلس «بوابة الوسط» بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

آثار الاشتباكات في العاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (فيسبوك)

آثار الاشتباكات في العاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (فيسبوك)