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باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 05:37 مساء
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي
باشاغا والدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، رسالة وصفها بـ«إبراء ذمة» إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تدعوه إلى «الالتزام بمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي».

ووصف باشاغا في رسالته الدبيبة بـ«رئيس الحكومة السابق»، داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى «الجنوح للسلم بعزة وشرف»، وقال «إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون».

توتر في طرابلس
وتشهد العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة حالة توتر في ظل ما يجرى تداوله من معلومات عن تحركات وتحشيدات عسكرية، على خلفية التنازع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وعلى خلفية ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية». ونبهت في بيان إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه»، وأنها تمد يدها بـ«السلام وتسعى لحقن الدماء».

ثم لاحقًا، طالبت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».

وأعلنت «قوى عسكرية وأمنية»، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، «النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي». وقالت هذه القوى، التي لم تعلن هويتها أو المنضوين تحتها، إنها «تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلمية لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية»، فيما «ترى أطرافًا أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة».

وفيما يلي نص رسالة باشاغا إلى الدبيبة:

السيد عبدالحميد الدبيبة
رئيس الوزراء السابق

التزامًا منا بالمسؤوليات الأخلاقية والوطنية والشرعية. وحرصنا الكامل على استقرار الدولة الليبية وحماية مصالحها من كل ما ينال من استقرارها واستقلالها وأمن مواطنيها الكرام.

واحترامًا لمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي على السلطة والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية تلك ذاتها السلطة التي منحتكم الثقة وأكسبتكم الصفة وأنتم لا زلتم تنازعون في ممارستها، رغم انتهاء ولاياتكم وصلاحياتكم ووجوب التسليم طواعية دون مراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تؤثر سلبًا على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها.

أناشد فيكم الأخلاق بصدق دون نفاق، وأستحضر فيكم همة المواطن الصالح الأمين على أماني رب العالمين في دماء الليبيين: أن تجنحوا للسلم بعزة وشرف وأن تزرعوا في ثرى هذا الوطن بذرة السلام والاحترام، حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبنائنا في عروق الوطن للحياة والرفاة، لا للقتال والشقاء.

هذا بيان وبلاغ؛ إبراء للذمة وإقامة للحجّة ودعوة وطنية صادقة نتطلع إلى استجابتكم لها بروح وطنية عالية تولي احترامًا لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح وتكتب بها مجدًا لشخصكم وأهلكم ومن يخلفكم من بعدكم، إن أنكم تساميتم برفعة عن زيغ الشيطان بسلطة زائفة على حساب وطنكم وشعبكم. وآثرتم تسليم السلطة سلميًا تجسيدًا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخًا لأسس الدولة المدنية التي ضحى لأجل قيامها رجال يستحقون الوفاء لما بذلوه من نفيس التضحيات.

ختامًا، أقول لكم إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون، ولا أرجو أن ينطبق قول الله تعالى (وقفوهم، إنهم مسئولون).»

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