بالصور.. وصول أطباء إسبان مختصين بجراحة وتجميل الحروق إلى العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا وصول فريق أطباء إسبان مختصين في جراحة وتجميل الحروق إلى مدينة طرابلس اليوم الإثنين.

وحسب الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فمن بين فريق الجراحين د.ميغيل أنغيل ومساعده د.جوس أنطونيو، اللذان وصلا البلاد لتقديم الاستشارات اللازمة، وبحث آفاق التعاون، واجراء عدد من العمليات الجراحية.

ميغيل هو المشرف على علاج مصابي حادث بنت بية

يشار إلى أن د.ميغيل هو المشرف على علاج مصابي حادث بنت بية، ويتولى متابعة حالاتهم بشكل مباشر في مدريد.

ونوه البيان إلى أن وصول فريق الأطباء الإسباني يأتي في إطار التعاون الصحي بين المملكة الإسبانية ودولة ليبيا، بإشراف مركز طب الطوارئ والدعم، وبالتنسيق بين السفارة الليبية بمدريد، وفريق من أطباء المستشفى الجامعي الحكومي في خيتافي.

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ووقع حادث بنت بية مطلع شهر أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير، أسفر عن وفاة 23 شخصًا، حسب آخر حصيلة رسمية معلنة.

فريق الأطباء الإسبان المختصين في جراحة وتجميل الحروق لدى وصولهم إلى العاصمة طرابلس، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)

فريق الأطباء الإسبان المختصين في جراحة وتجميل الحروق لدى وصولهم إلى العاصمة طرابلس، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)

فريق الأطباء الإسبان المختصين في جراحة وتجميل الحروق لدى وصولهم إلى العاصمة طرابلس، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)