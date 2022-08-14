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مركز مكافحة الأمراض يرسل شحنة مستلزمات طبية إلى بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 09:46 صباحا
مركز مكافحة الأمراض يرسل شحنة مستلزمات طبية إلى بنت بية
من شحنة المستلزمات الطبية إلى بنت بية، 13 أغسطس 2022. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرسال شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى مستشفى بنت بية القروي بالجنوب، وذلك دعمًا للمستشفى لاحتواء أزمة النقص الشديد في المستلزمات الطبية وتغطية بعض احتياجات المستشفى.

وقال بيان صادر عن المركز السبت، إن «إرسال هذه الشحنة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمنطقة إثر الانفجار الذي وقع في صهاريج الوقود نتج عنه وفاة عدد من سكان المنطقة بجروح وحروق مختلفة الدرجات».

23 حالة وفاة في بنت بية
ومنذ يومين ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار شاحنة وقود في بنت بية إلى 23 شخصًا، حسب ما كشفه مصدر محلي من منطقة الزاوية بالبلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط». ووقع الحادث مطلع الشهر الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

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وأشار تقرير جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية حول الحادث إلى أن الشاحنة التي تجر الصهريج كانت مفصولة عنه تمامًا قبل اندلاع الحريق، وأن العطل اضطر السائق لفصلهما تحسبًا لأي طارئ، ثم توافد المواطنون للتزود بالوقود من الصهريج، قبل أن يحدث الانفجار نتيجة الشرارة المنبعثة من البطارية عند ساعات الصباح الأولى، بحسب شهود عيان.

ويخضع حاليًا عدد من المصابين للحادث للعلاج في الخارج، بإيطاليا وإسبانيا وتونس ومصر.

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