إيطاليا تستقبل 3 من مصابي «حادث بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة إيطاليا لدى ليبيا وصول ثلاثة حالات أُصيبت في حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» إن الحالات الثلاث تعاني من إصابات بليغة وجرى نقلها من بنغازي إلى إيطاليا لتلقي العلاج العاجل، وذلك ضمن مهمة «MedEvac»، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية الإيطالية.

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب نقل آخر ثلاث حالات أصيبت من حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، لتلقي العلاج في إيطاليا. وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن عملية نقل المصابين تابعها نائبا رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعلي القطراني، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي.

نقل مصابين إلى إيطاليا وإسبانيا وتونس

ومطلع الشهر الجاري، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير. وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

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وسبق أن قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مصابي الحادث سينقلون إلى إيطاليا وإسبانيا وتونس لتلقي العلاج، دون تحديد عددهم، لكن وكالة «نوفا» الإيطالية أشارت إلى أن روما ستستقبل 15 مصابًا، في حين سينقل عشرة جرحى إلى إسبانيا، وستعالج تونس ستة.

خطة إيطالية لنقل مصابي «حادث بنت بية»

وأعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص ثلاثة ملايين يورو من أجل «ضمان تنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين»، بشأن حادث انفجار شاحنة نقل الوقود بمنطقة الزوية التابعة لمدينة أوباري.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن المبادرة جاءت باقتراح رئيس الحكومة، ماريو دراغي، وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد «Cross» للكشف عن الأسرَّة المتاحة على المستوى الوطني، ووضع خطة تنظيمية مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى إيطاليا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وصول 3 من مصابي حادث بنت بية إلى إيطاليا، 19 أغسطس 2022. (السفارة الإيطالية)

وصول 3 من مصابي حادث بنت بية إلى إيطاليا، 19 أغسطس 2022. (السفارة الإيطالية)