ضبط موظف سرق 123 ألف دينار من شركة يعمل بها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على موظف سرق مبلغ 123 ألف دينار ليبي من شركة يعمل بها مندوب توصيل مبالغ مالية، وذلك بعدما ادعى تعرضه للسرقة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مكتب البحث الجنائي بمركز شرطة حي الأندلس تلقى شكوى ليست الأولى في جرائم اختلاق الجريمة، تقدم بها المدعو «ح.خ.ع.أ» مواليد 1975، مفادها تعرضه للسطو بقوة السلاح، وسرقة مبلغ مالي قدره 123 ألف دينار ليبي من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين على متن سيارة هونداي أزيرا اللون أسود بالقرب من جزيرة الدرن.

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لكن «فرقة التحري العام» جمعت المعلومات، من خلال البحث والتحري والمتابعة، وجرى استدعاء المجني عليه، وعند جمع الاستدلال وبجهود الكفاءات والمهارات والمهنية والاحترافية اتضح أنه من قام بسرقة المبلغ المالي، وأن القصة كانت من وحي خياله.

وأضاف البيان أن المتهم أعاد المبلغ كاملا، وهو يخص أحد الشركات التي يعمل بها كمندوب لتوصيل المبالغ المالية، وجرى اتخاذ حياله الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل للمركز المختص.