Atwasat

ضبط موظف سرق 123 ألف دينار من شركة يعمل بها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 11:00 مساء
ضبط موظف سرق 123 ألف دينار من شركة يعمل بها في طرابلس
شعار مديرية أمن طرابلس (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على موظف سرق مبلغ 123 ألف دينار ليبي من شركة يعمل بها مندوب توصيل مبالغ مالية، وذلك بعدما ادعى تعرضه للسرقة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مكتب البحث الجنائي بمركز شرطة حي الأندلس تلقى شكوى ليست الأولى في جرائم اختلاق الجريمة، تقدم بها المدعو «ح.خ.ع.أ» مواليد 1975، مفادها تعرضه للسطو بقوة السلاح، وسرقة مبلغ مالي قدره 123 ألف دينار ليبي من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين على متن سيارة هونداي أزيرا اللون أسود بالقرب من جزيرة الدرن.

- ضبط 3 أشخاص سرقوا مزارع واستراحات في الطلحية
- ضبط فردين في تشكيل عصابي سرق 30 ألف يورو بطرابلس

لكن «فرقة التحري العام» جمعت المعلومات، من خلال البحث والتحري والمتابعة، وجرى استدعاء المجني عليه، وعند جمع الاستدلال وبجهود الكفاءات والمهارات والمهنية والاحترافية اتضح أنه من قام بسرقة المبلغ المالي، وأن القصة كانت من وحي خياله.

وأضاف البيان أن المتهم أعاد المبلغ كاملا، وهو يخص أحد الشركات التي يعمل بها كمندوب لتوصيل المبالغ المالية، وجرى اتخاذ حياله الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل للمركز المختص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة

إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»

إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند

قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الملف الليبي على طاولة الإمارات مع موسكو وواشنطن
الملف الليبي على طاولة الإمارات مع موسكو وواشنطن
شاهد في «وسط الخبر»: إعادة فتح الدائرة الدستورية.. يقظة وعي أم مناورة سياسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: إعادة فتح الدائرة الدستورية.. يقظة وعي أم ...
الهيئة التأسيسية تدعو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى «مواجهة الخروقات»
الهيئة التأسيسية تدعو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى ...
«حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية منذ بداية العام
«حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية...
في العدد 352: وقائع فساد كبرى.. ومليون ليبي في مصر
في العدد 352: وقائع فساد كبرى.. ومليون ليبي في مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
المزيد
ضبط متهم بسرقة 50 هاتفا ومبالغ مالية ضخمة من منازل عمالة وافدة
ضبط متهم بسرقة 50 هاتفا ومبالغ مالية ضخمة من منازل عمالة ......
ضبط موظف سرق 123 ألف دينار من شركة يعمل بها في طرابلس
ضبط موظف سرق 123 ألف دينار من شركة يعمل بها في طرابلس...
«العدالة والبناء» يعلق على قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية
«العدالة والبناء» يعلق على قرار إعادة تفعيل الدائرة ......
في العدد 352: وقائع فساد كبرى.. ومليون ليبي في مصر
في العدد 352: وقائع فساد كبرى.. ومليون ليبي في مصر...
«حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية منذ بداية العام
«حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط