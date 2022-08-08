ضبط فردين في تشكيل عصابي سرق 30 ألف يورو بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس فردين من تشكيل عصابي سطا على مبلغ مالي قدره 30 ألف يورو.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطنين بشكوى في 28 يوليو الماضي، يفيد بتعرضهم للسرقة تحت تهديد السلاح في الطريق العام بمنطقة قرقارش من قبل مجهولين، وذلك بعد تسلهم المبلغ المالي من أحد الأشخاص، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكن رجال الأمن من تحديد السيارة المستخدمة في الجريمة، حيث جرى ضبطها وعلى متنها متهمين اعترفا في مكتب البحث بارتكاب الواقعة رفقة اثنين آخرين.

اعترافات المتهمين

وقال المتهمان إن التشكيل أقدم على فعل جريمته بتحريض من الشخص الذي سلم المشتكين المبلغ، وتقاسموه بواقع 10 آلاف يورو لهم، و20 ألف له كمدبر للعملية.

وعثر رجال الأمن على الأسلحة المستخدمة في العملية وتضمنت سلاحي «بي كي تي»، وبندقية «كلاشنكوف»، وقنبلة يدوية «رمانة»، كما جرى استرجاع مبلغ 125 ألف دينار، وهاتف نقال يخص أحد المشتكين، وهواتف نقل أخرى جرى شراؤها بالمبلغ المسروق، وما زال البحث جاريا عن باقي الجناة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية مع الآخرين، ثم أُحيلوا إلى النيابة العامة.