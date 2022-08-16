الكبير يبحث تسهيل الإجراءات المالية للعمالة البنغالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان، سُبل تسهيل الإجراءات المالية للعمالة البنغالية في ليبيا.

وحسب بيان مقتضب صادر عن المصرف، فقد استقبل الكبير في مكتبه السفير البنغالي؛ حيث تبادلا «وجهات النظر حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك وبحثا سبل تسهيل الإجراءات المالية للعمالة البنغالية في ليبيا».

- سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة الإعمار

وفي مارس الماضي، أكد سفير بنغلادش لدى ليبيا خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، ودعم القطاع الصحي بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

لقاء الكبير في مكتبه مع سفير بنغلاديش، 16 أغسطس 2022. (مصرف ليبيا المركزي)